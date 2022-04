Milano, 5 apr. (LaPresse) – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per l’ex carabiniere, Marco Camuffo, con riduzione della pena a 4 anni e 4 mesi. L’accusa per lui e per l’allora collega Pietro Costa è di aver violentato a Firenze due studentesse statunitensi la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017, dopo averle riaccompagnate con l’auto di servizio nella loro casa fiorentina in Borgo Santi Apostoli.

