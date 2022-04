Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Dopo 13 anni di dolore e stremo e decine di udienze, durante le quali non sappiamo nemmeno come abbia fatto Ilaria a resistere, finalmente è arrivata quella parola tanto a lungo invocata: giustizia”. Lo dice a LaPresse Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando la sentenza della Cassazione che ieri ha condannato a 12 anni i due carabinieri responsabili del pestaggio che causò la morte di Stefano Cucchi. “Sollievo per lei, per l’avvocato Fabio Anselmi e per tutta la famiglia di Stefano Cucchi”, conclude.

