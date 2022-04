Roma, 5 apr. (LaPresse) – Il ministro per i rapporti col Parlamento, Federico D’Incà, secondo quanto apprende LaPresse, al termine della riunione sulla riforma del Csm – tra il ministro Marta Cartabia e i capigruppo di maggioranza in commissione Giustizia- ha chiesto nuovamente ai partiti di lavorare sul testo alla Camera senza modificarlo in Senato. Sia il Carroccio che Italia Viva hanno confermato le riserve su un percorso ‘monocamerale’ e non avrebbero quindi dato questa disponibilità. Forza Italia, invece, non ha alzato le barricate, a patto che a Montecitorio “si raggiunga condivisione”.

