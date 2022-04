Torino, 5 apr. (LaPresse) – “Alcuni paesi sono stati in grado di compiere reali progressi nell’arrestare la malattia. Molti paesi, tuttavia, stanno continuando a far fronte a focolai significativi. L’emergere di Omicron verso la fine del 2021 ha innescato un’ondata di trasmissione globale i cui impatti si fanno ancora sentire”. Così il direttore esecutivo di Health Emergencies Programme dell’Oms, Michael J. Ryan, nel rapporto annuale ‘Who’s response to Covid-19’. “Mentre ci concentriamo su un futuro in cui la fase acuta della pandemia è terminata, è importante riconoscere che permangono molte sfide. Avremo ancora bisogno di forti programmi di controllo delle malattie per ridurre infezioni, sofferenze e decessi. Sarà necessario un controllo costante del virus nel 2022 e oltre, con un approccio incentrato sulla protezione dei vulnerabili, sulla prevenzione della trasmissione e sul supporto a sistemi sanitari forti”, aggiunge.

