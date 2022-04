Milano, 5 apr. (LaPresse) – Salgono i ricoveri Covid in reparto in Italia al 16%, in aumento di un punto percentuale. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sui dati del 4 aprile: in particolare è la Valle d’Aosta che fa registrare l’aumento più consistente al 17% con un balzo del +4%.

