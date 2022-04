Napoli, 5 apr. (LaPresse) – “Abbiamo con Cassa depositi e prestiti una collaborazione per gli investimenti sui trasporti e protocollo sull’edilizia pubblica e stiamo cercando di venire a capo dei debiti della Regione Campania. Cerco di ricordarlo a chi in regione ha la memoria corta. La Regione prende ogni anno 600 milioni di euro e li butta a mare per pagare interessi sui 9 miliardi di euro di debiti accumulati nella sanità campana e non solo nel decennio degli anni 90 e successivamente”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante il suo intervento all’iniziativa ‘Risorse e progetti per la Campania’, organizzata a Napoli da Cassa depositi e prestiti nel Real Bosco di Capodimonte. “Io a differenza del mio collega del Veneto – aggiunge – prima di fare il Capodanno devo bruciare 600 milioni di debiti e li devo bruciare per pagare debiti di 20 anni fa”. Poi incalza: “Il governo ha fatto un’operazione importante per i comuni delle aree metropolitane e in generale per tutti ma non fa nessuna operazione di ripianamento debiti per le regioni, che se li piangono da soli i propri debiti, e chi ne ha accumulati di più paga di più. In tutto questo siamo riusciti dopo un ventennio a raggiungere l’equilibrio di bilancio nel 2019, al netto delle partite debitorie, e oggi l’outlook di standard & poor’s è positivo per la Campania, più del bilancio dello Stato italiano, lo dico con orgoglio, fatto qui è un miracolo. Ma non diciamolo ad alta voce altrimenti quelli che fanno i servizi a Report si prendono collera e non hanno materiale” conclude De Luca.

