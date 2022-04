Las Vegas (Nevada, Usa), 4 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso in un videomessaggio preregistrato ai Grammy Award questa notte, mettendo in contrasto le vite dei partecipanti alla cerimonia di premiazione a Las Vegas con le vite dei musicisti nella sua patria. “I nostri musicisti indossano giubbotti antiproiettile invece degli smoking. Cantano ai feriti negli ospedali, anche a chi non li sente”, ha detto in inglese. “Ma la musica irromperà comunque”.

