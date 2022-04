Milano, 4 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto alle forze russe definendole “assassini”, “torturatori” e “stupratori” dopo che centinaia di corpi di civili ucraini sono stati trovati nelle strade delle città intorno a Kiev. Lo ha fatto in un discorso nella notte, secondo quanto riferito dal Guardian, promettendo anche di indagare e perseguire tutti i “crimini” russi in Ucraina, dicendo di aver creato un “meccanismo speciale” per farlo.

