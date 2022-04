Roma, 4 apr. (LaPresse) – “In questo conflitto, la comunicazione gioca un ruolo fondamentale: da una parte abbiamo Putin con la propaganda e la censura, dall’altra abbiamo Zelensky con i suoi slogan, le frasi ad effetto e l’uso intelligente delle dirette televisive e delle nuove tecnologie. Che siano il frutto del suo passato come attore e della collaborazione di abili sceneggiatori? Non si sa, ma quel che è certo è che gli effetti di questa comunicazione sono molto potenti. In questa narrazione Putin è l’invasore e di lui si ha la percezione del ‘cattivo’ e di Zelensky, presidente della nazione invasa, abbiamo la percezione contraria, che sia il ‘buono'”. Lo dice a LaPresse Francesco Pira, professore di sociologia all’Università di Messina e presidente dell’Osservatorio Nazionale di Confassociazioni sulle Fake News, in merito alle immagini dei civili ucraini massacrati a Bucha, episodio che da parte della Russia si tratterebbe invece di foto e video ‘costruiti a tavolino da Kiev a beneficio dei media occidentali’, al pari di quanto avvenne in occasione del bombardamento dell’ospedale di Mariupol.

