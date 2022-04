Milano, 4 apr. (LaPresse) – La Russia fornirà al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite prove a conferma che le dichiarazioni dell’Occidente su Bucha sono bugie. Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia alle Nazioni unite, Vassily Nebenzia, affermando che l’esercito russo non ha mai attaccato la popolazione civile. “Abbiamo prove concrete che lo supportano. Intendiamo presentarle al Consiglio di sicurezza il prima possibile in modo che la comunità internazionale non venga fuorviata da un falso complotto”, da parte di “Kiev e dei suoi sponsor occidentali”, ha detto Nebenzia. Lo ha riferito Ria Novosti.

