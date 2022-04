Roma, 4 apr. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto “sulle misure di ritorsione in materia di visti in relazione alle azioni ostili di stati stranieri”. Il documento è stato pubblicato lunedì sul portale ufficiale delle informazioni legali. Lo riporta la Tass. Il decreto è stato firmato “sulla base della necessità di adottare misure urgenti in risposta alle azioni ostili dell’Unione europea”. La Federazione Russa ha sospeso una serie di clausole di accordi sull’agevolazione dei visti con l’Ue, la Norvegia, la Danimarca, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein.

