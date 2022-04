Milano, 4 apr. (LaPresse) – Al via corridoi umanitari da Mariupol e Zaporizhzhia con trasporti privati. Lo ha annunciato sul suo canale Telegram Iryna Vereshchuk, ministra per la Reintegrazione dei Territori temporaneamente occupati, citata anche da Ukraine Pravda. Secondo quanto scrive Vereshchuk, “15 autobus per l’evacuazione” “hanno già lasciato Zaporizhia per Mariupol” e “la delegazione del Comitato internazionale della Croce rossa prevede di continuare il viaggio per Mariupol dalla città di Mangush con 7 autobus”.

