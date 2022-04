Roma, 4 apr. (LaPresse) – Mosca nega categoricamente qualsiasi accusa di uccisioni di civili a Bucha e si offre di discutere questo argomento al più alto livello possibile. Lo rende noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. “Queste informazioni dovrebbero essere seriamente messe in discussione. Da quello che abbiamo visto, i materiali video per molti aspetti non ci si può fidare – ha spiegato – i nostri specialisti del Ministero della Difesa hanno rivelato ‘segni’ di falsi video”, ha detto Peskov ai giornalisti .

