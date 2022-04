Torino, 4 apr. (LaPresse) – Le forze russe si stanno preparando a circondare le forze ucraine e conquistare Kharkiv. Lo ha annunciato in un briefing il portavoce del ministero della Difesa dell’Ucraina Oleksandr Motuzyanyk citato da Unian. “L’aggressione armata su larga scala della Russia contro il nostro stato continua. Gli sforzi principali del nemico si sono concentrati sulla preparazione per la ripresa delle operazioni offensive per circondare le forze ucraine e conquistare la città di Kharkiv”, ha detto Motuzyanyk.

