Roma, 4 apr. (LaPresse) – La Russia viola la convenzione di Ginevra in merito al trattamento dei prigionieri di guerra. Lo denuncia su Telegram la commissaria per i diritti umani ucraina, Lyudmila Denisova. “Questo è stato confermato dai racconti degli ultimi prigionieri ucraini rilasciati – racconta – hanno riferito di trattamento inumani da parte dei russi che li tenevano in tende all’aperto a -20 gradi. Molti di loro hanno sofferto di congelamenti”.

