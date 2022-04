Torino, 4 apr. (LaPresse) – I soldati russi hanno tenuto in ostaggio 150 persone nel seminterrato della scuola del villaggio di Yahidne, nella regione di Chernihiv, in una stanza “piccola”, “i vivi erano accanto ai morti. Fame. Sete. Paura. Dolore. Disperazione. Toilette in un secchio”. Lo denuncia il capo dell’amministrazione statale regionale di Chernihiv, Vyacheslav Chaus citato da Unian. “C’erano donne e bambini”, ha spiegato.

