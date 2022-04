Roma, 4 apr. (LaPresse) – “Continuiamo a lavorare per arrivare a un cessate il fuoco e chiediamo la de-escalation. Diamo il massimo per raggiungere una tregua umanitaria e ritrovare pace e stabilità in Ucraina e in Europa. Non saranno le minacce a fermare la nostra azione di condanna della guerra di Putin”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

