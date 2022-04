Roma, 4 apr. (LaPresse) – “Che le fake news, al pari della propaganda, vengano utilizzate nei contesti di guerra come strumenti per pilotare l’opinione pubblica e le decisioni non è una novità. E’ sempre avvenuto”. Lo dice a LaPresse il filosofo Massimo Cacciari, in merito alle immagini dei civili ucraini massacrati a Bucha, laddove la Russia nega ogni coinvolgimento parlando di foto e video ‘costruiti a tavolino da Kiev a beneficio dei media occidentali’.

