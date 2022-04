Washington (Usa), 4 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente americano Joe Biden ha chiesto un processo per crimini di guerra contro il presidente russo Vladimir Putin e ha detto che avrebbe chiesto più sanzioni dopo le atrocità riportate in Ucraina. “Avete visto cosa è successo a Bucha”, ha detto Biden parlando con la stampa, Putin “è un criminale di guerra”. I commenti di Biden sono arrivati dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato Bucha, una delle città intorno a Kiev, dove funzionari ucraini affermano che sono stati trovati corpi di civili. Zelenskyy ha definito le azioni russe “genocidio” e ha chiesto all’Occidente di applicare sanzioni più severe contro la Russia. I corpi di 410 civili sono stati trovati nelle città dell’area di Kiev dopo la partenza delle forze russe, ha affermato la procuratrice generale dell’Ucraina, Iryna Venediktova. I giornalisti dell’Associated Press hanno visto i corpi di almeno 21 persone in vari punti intorno a Bucha, a nord-ovest della capitale.

