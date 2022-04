Bruxelles, 4 apr. (LaPresse) – “L’Austria non è a favore delle sanzioni per il gas. Dipendiamo molto dal gas russo e penso che tutte le sanzioni che colpiscano più noi che i russi non sarebbero una buona cosa ed è per questo che siamo contrari alle sanzioni sul petrolio e sul gas”. Lo ha dichiarato il ministro delle finanze austriaco, Magnus Brunner, al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo a Lussemburgo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata