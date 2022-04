Colombo (Sri Lanka), 4 apr. (LaPresse/AP) – Il più grande partito di opposizione dello Sri Lanka ha rifiutato l’invito del presidente a formare un governo di unità nazionale, mentre continuano le proteste per la peggiore crisi economica del paese che si ricordi e la crescente sfiducia nella sua leadership. Domenica notte tutti i 26 ministri hanno rassegnato le dimissioni dopo che migliaia di persone hanno sfidato lo stato di emergenza e il coprifuoco e si sono unite alle proteste per denunciare il governo. Il presidente Gotabaya Rajapaksa lunedì ha invitato tutti i partiti in Parlamento a unirsi per risolvere la crisi ma il più grande gruppo di opposizione, la United People’s Force, ha immediatamente respinto la proposta, dicendo che il presidente dovrebbe dimettersi.

