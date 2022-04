Las Vegas (Nevada, Usa), 4 apr. (LaPresse/AP) – Jon Batiste ha vinto il Grammy Award per l’album dell’anno per “We Are” alla cerimonia di Las Vegas, conquistando cinque premi in una notte che ha visto il funk anni ’70 dei Silk Sonic vincere i premi più prestigiosi di ‘Record of the year’ e canzone dell’anno e tre riconoscimenti anche per Olivia Rodrigo prende tre premi.

