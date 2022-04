Milano, 4 apr. (LaPresse) – “Fermare le guerre e le distruzioni è possibile, affermando in ogni dove le ragioni della civiltà umana alle quali non intendiamo derogare”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per l’azione contro le mine e gli ordigni bellici inesplosi, indetta dalle Nazioni Unite, nel messaggio inviato alla presidente della Campagna italiana contro le mine Onlus, Santina Bianchini.

