Roma, 4 apr. (LaPresse) – Sono circa 210 su 730 gli emendamenti alla proposta di legge sullo ius scholae che non saranno ammessi al voto o che non saranno posti in votazione in commissione Affari Costituzionali alla Camera, secondo quanto riferito oggi in seduta dal presidente Giuseppe Brescia. Circa 140 emendamenti, prevalentemente di Fratelli d’Italia, puntavano ad abrogare o sostituire parole del testo rendendolo incomprensibile in lingua italiana. Altri 60, a firma Lega, non saranno invece posti ai voti perché contengono modifiche di carattere meramente formale, proponendo ad esempio sinonimi. Il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato entro le 15 di domani. Sempre domani, dopo i lavori pomeridiani dell’Aula, è prevista una seduta in cui saranno dati i pareri.

