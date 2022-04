Roma, 4 apr. (LaPresse) – “Questa vicenda ha restituito speranza e fiducia a tante persone, speriamo che questa fiducia non venga delusa”. Così Ilaria Cucchi entrando in Cassazione dove oggi si terrà il processo per la morte di Stefano Cucchi che vede imputati 4 carabinieri. “Dopo 15 gradi di giudizio e più di 150 udienze è una vicenda estenuante – ha aggiunto siamo il legale Fabio Anselmo – siamo stremati ma siamo arrivati fin qui e abbiamo fiducia nella verità”.

