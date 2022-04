Roma, 4 apr. (LaPresse) – Sulla nuova variante Xe “non si sa nulla, quindi è prematuro fare previsioni”. Lo dice a LaPresse Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia. “In Italia al momento sono stati segnalati pochissimi casi, probabilmente di importazione”, prosegue il virologo. “Anche sulla possibilità che sia più contagiosa del 10% rispetto a Omicron 2 dico che è troppo presto per azzardare ipotesi: al momento – ribadisce – concentriamoci sulla variante Omicron 2, che è quella più diffusa. Non preoccupiamoci di qualcosa che potrebbe non arrivare a costituire un problema serio. Aspettiamo”.

