Milano, 4 apr. (LaPresse) – Il Verona si impone per 1-0 sul Genoa nel posticipo della 31/a giornata di Serie A. Il gol di Simeone al 5′, su assist perfetto di Bessa. Un risultato che proietta la squadra di Tudor al nono posto in classifica con 45 punti. Prima sconfitta, invece, per Blessin sulla panchina del Genoa. I rossoblù restano al penultimo posto con 22 punti alla pari del Venezia che ha però una partita in meno. La strada verso la salvezza per i liguri si fa sempre più in salita.

