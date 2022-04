Roma, 3 apr. (LaPresse) – Quando sono state scrutinate il 23% delle schede in Ungheria il partito Fidesz del presidente Viktor Orban è in netto vantaggio con il 59% delle preferenze mentre i rivali di ‘Uniti per l’Ungheria’ si fermano al 28%. Al terzo posto al 6% l’estrema destra. Le proiezioni porterebbero al partito di Orban 134 seggi contro il 57 dell’opposizione di Péter Márki-Zay mentre l’estrema destra si fermerebbe a 8.

