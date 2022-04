Roma, 3 apr. (LaPresse) – L’attacco russo in Ucraina “equivale a un genocidio”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Cbs. Zelensky ha spiegato che in Ucraina vivono persone di più di 100 nazionalità e “si tratta della distruzione e dello sterminio di tutte queste nazionalità. Siamo cittadini ucraini e non vogliamo essere sottomessi alla politica della Federazione Russa. Questo è il motivo per cui veniamo distrutti e sterminati. E questo sta accadendo nell’Europa del 21esimo secolo”.

