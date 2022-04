Roma, 3 apr. (LaPresse) – A metà gennaio il capo della Cia, William Burns, si recò in segreto a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed informarlo del piano di attacco della Russia. Lo riporta il Wall Street Journal. Secondo il giornale americano Burns avrebbe detto a Zelensky che i russi prevedevano un rapido attacco verso Kiev dalla Bielorussia. Inoltre era previsto un attacco all’aeroporto Antonov di Hostomel, vicino alla capitale ucraina, per farne la base dell’attacco contro Kiev dove l’intenzione era quella di rovesciare il governo.

