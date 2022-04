Roma, 3 apr. (LaPresse) – “Le truppe russe non consentono alla gente che sta morendo di fame di partire. Il tentativo della Croce Rossa non è riuscito. Dei 530mila abitanti di Mariupol 150mila sono ancora in città”. Lo dice a ‘In mezz’ora in più’ il vicesindaco di Mariupol.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata