Roma, 3 apr. (LaPresse/AP) – In merito a un eventuale viaggio in Ucraina “ho detto che la disponbilità c’è sempre. Non c’è un no”. Così Papa Francesco sul volo di rientro dal viaggio a Malta. Il Pontefice ha comunque specificato che ogni viaggio deve essere valutato per capire se possa aiutare o meno e se possa essere effettuato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata