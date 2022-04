Roma, 3 apr. (LaPresse) – I militari delle forze armate russe non hanno commesso atti violenti contro gli abitanti dell’insediamento di Bucha. Lo ha detto il ministero della Difesa di Mosca. Lo riporta la Tass. “Durante il periodo in cui questo insediamento era sotto il controllo delle forze armate russe, nessun residente locale ha subito azioni violente”, si legge nella nota del monistero. I russi spiegano come “il 31 marzo, il sindaco della città di Bucha, Anatoly Fedoruk, nel suo videomessaggio, aveva confermato che non c’erano soldati russi in città, ma non aveva menzionato nessun residente locale colpito per strada con le mani legate”. Pertanto, secondo Mosca, “non sorprende che tutte le cosiddette ‘prove dei crimini’ a Bucha siano apparse solo a quattro giorni di distanza, quando ufficiali del servizio di sicurezza ucraino e rappresentanti della televisione sono arrivati in città”. Per i russi si tratta quindi di “un’altra provocazione”.

