Roma, 3 apr. (LaPresse) – “Gli spregevoli attacchi della Russia contro civili innocenti a Irpin e Bucha sono un’ulteriore prova che Putin e il suo esercito stanno commettendo crimini di guerra in Ucraina”. Lo ha detto in una dichiarazione il premier britannico Boris Johnson. “Farò tutto ciò che è in mio potere per far morire di fame la macchina da guerra di Putin. Stiamo intensificando le nostre sanzioni e il supporto militare, oltre a rafforzare il nostro pacchetto di supporto umanitario per aiutare i bisognosi sul campo. Non ci fermeremo finché non sarà fatta giustizia”, ha aggiunto.

