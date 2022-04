Campobasso, 3 apr. (LaPresse) – Una bambina di 5 anni residente a Sant’Angelo Limosano (Campobasso), è scomparsa ieri sera dalla sua abitazione di campagna in una contrada rurale ad alcuni chilometri di distanza dal centro abitato. Le sue ricerche sono iniziate ieri sera quando la famiglia ha dato l’allarme, con le squadre a terra dei Vigili de fuoco e del soccorso alpino di Campobasso che hanno iniziato a battere il bosco vicino casa dove si teme che la piccola possa essersi addentrata. Questa mattina due elicotteri si sono alzati in volo, uno dei vigili del Fuoco e uno della polizia, per perlustrare dall’alto la zona con la speranza di individuare tracce della piccola Nicole. Per le ricerche si stanno utilizzando anche cani molecolari. Diversi volontari, cittadini del paese e della zona vicina, stanno partecipando alle ricerche.

