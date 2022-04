Campobasso, 3 apr. (LaPresse) – La Procura della Repubblica di Campobasso ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla vicenda di Nicole, la bambina di 5 anni di Sant’Angelo Limosano della quale si erano perse le tracce ieri sera e ritrovata a mezzogiorno di oggi dopo 12 ore di ricerche frenetiche con squadre di soccorso, elicotteri, cani molecolari e droni. Si procede per scomparsa di minore. Lo si apprende da fonti giudiziarie. I carabinieri hanno ascoltato entrambi i genitori della piccoli, madre di 24 anni e padre di 30 anni, per ricostruire la dinamica e incrociare gli elementi. Nelle prossime ore saranno ascoltati altri parenti, tra cui il nonno materno che è arrivato nell’abitazione rurale a 4 chilometri dal centro abitato di Sant’Angelo Limosano alle 23 e 30 di ieri, chiamato dalla madre. In quel momento in casa non c’era il marito della donna.

