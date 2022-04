Milano, 3 apr. (LaPresse) – Il Napoli si impone per 3-1 in casa dell’Atalanta in una gara valida per la 31/a giornata di Serie A. I gol di Insigne su rigore al 14′, di Politano al 37′, di De Roon al 58′ e di Elmas all’81’.

