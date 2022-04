Cernobbio (Como), 2 apr. (LaPresse) -“La previsione per l’Europa del 4% e quella per l’Italia del 4,2% sono le previsioni di gennaio. Presenterò le nuove previsioni europee e ci sarà un rallentamento della crescita e quel 4% europeo non lo raggiungeremo. Non credo ciò significhi di per sé una prospettiva di un rallentamento che si spinge sino a tendenze recessive. Con la crescita del 2021 possiamo avere un moderato ottimismo di mantenere un livello più basso di crescita sostenibile anche nel 2022”. Così Paolo Gentiloni Commissario Europeo alla Economia alla 33sima edizione Workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ organizzato da The European House – Ambrosetti, a Cernobbio, in un punto stampa.

