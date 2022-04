Cernobbio (Como), 2 apr. (LaPresse) -“Avremo certamente un rallentamento della crescita e un impatto di questa nuova crisi , ma non siamo affatto destinati a un percorso di crescita negativa o di recessione. Questo è l’impegno che dobbiamo mantenere , rispondere uniti a questa seconda drammatica crisi”. Così Paolo Gentiloni Commissario Europeo alla Economia alla 33sima edizione Workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ organizzato da The European House – Ambrosetti, a Cernobbio, in un punto stampa.

