Kiev (Ucraina), 2 apr. (LaPresse) – La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola si è recata in Ucraina e ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che l’ha definita una visita “eroica”. Metsola è il primo leader di un’istituzione europea a visitare l’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. La sua visita è stata accolta con favore dal leader ucraino che, in un discorso postato sui social, l’ha definito un “momento importante” per il Paese. “Dimostri eroismo perché è eroico venire in Ucraina in questo momento. Ovviamente, difendiamo l’Ucraina perché è il nostro paese e la nostra vita, ma venire dall’estero è un passo molto importante per sostenere il nostro popolo”, ha osservato Zelensky.

