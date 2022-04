Washington (Usa), 2 apr. (LaPresse) – Gli Stati Uniti continueranno a fornire supporto all’Ucraina e non spingeranno il paese a fare concessioni nei negoziati con la Russia. Lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato, dopo che il ‘Times’ ha riferito che la Gran Bretagna è preoccupata per la possibilità che Usa, Francia e Germania abbiano un “eccesso di ansia” e spingano l’Ucraina ad “accontentarsi” in un accordo di pace. “Siamo concentrati sul mettere l’Ucraina nella posizione negoziale più forte possibile, continuando a fornire assistenza alla sicurezza per aiutare l’ Ucraina a difendersi e aumentando la pressione su Putin imponendo gravi costi alla Russia”, si legge nel comunicato del Dipartimento. “Non spingeremo l’Ucraina a fare concessioni e abbiamo costantemente affermato che gli stati sovrani hanno il diritto di scegliere le proprie alleanze e prendere le proprie decisioni sulla propria sicurezza”.

