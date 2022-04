Roma, 2 apr. (LaPresse) – “Dicono che la Nato sia un’organizzazione difensiva, ma il fucile d’assalto Kalashnikov – non importa come lo guardi, è sempre un fucile d’assalto. È lo stesso con la Nato. Sono stati progettati e creati per essere un’organizzazione aggressiva”. Lo ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino in un’intervista al canale televisivo Belarus 1. Lo riporta Ria Novosti.

