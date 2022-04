Roma, 2 apr. (LaPresse) – Le forze armate russe apriranno un corridoio umanitario che porta da Mariupol a Berdyansk per l’evacuazione dei cittadini stranieri. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass. Una decisione, viene spiegato, presa “in accordo” con la richiesta del presidente turco Erdogan a Vladimir Putin. “Forniremo piena assistenza nell’evacuazione dei cittadini di Stati stranieri tenuti in ostaggio dai restanti militanti dei battaglioni nazionalisti in alcune aree di Mariupol”, ha spiegato il colonnello Mikhail Mizintsev.

