Roma, 2 apr. (LaPresse) – “Finora non ci sono informazioni che confermino la mobilitazione delle truppe russe in Transnistria”. Lo afferma in un comunicato stampa riportato da Ukrainska Pravda il ministero degli Esteri della Moldova. “Le autorità continueranno a monitorare e condividere le informazioni con i partner per garantire la sicurezza dei cittadini”, si legge ancora nella nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata