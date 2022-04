Roma, 2 apr. (LaPresse) – “Bucha, regione di Kiev, corpi di persone con le mani legate uccise dai soldati russi giacciono nelle strade. Queste persone non erano soldati, non avevano armi e non rappresentavano una minaccia. Quanti di questi casi stanno accadendo ora nei territori occupati?”. Lo denuncia su twitter allegando una foto dell’accaduto Mykhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non chiediamo a nessuno di combattere la Russia con noi. Domandiamo solo una cosa: dateci le armi per proteggere i civili. Tutto il resto lo faremo da soli”, aggiunge.

