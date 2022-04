Cernobbio (Como), 2 apr. (LaPresse) – “Noi stiamo lavorando a ulteriori pacchetti di sanzioni. Per essere chiari, non comprendono il settore energetico in questo momento. Soprattutto stiamo lavorando per cercare di limitare la possibilità che ci siano delle possibilità di aggiramento”. Così Paolo Gentiloni Commissario Europeo alla Economia a Cernobbio al Workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ Trentatreesima edizione organizzato da The European House – Ambrosetti, risponde a un punto stampa a una domanda su possibili ulteriori sanzioni alla Russia.

