Roma, 2 apr. (LaPresse) – Commercio ostacolato, ma non bloccato dalla situazione di incertezza che caratterizza l’attuale scenario internazionale: “le esportazioni italiane subiranno un pesante rallentamento nel 2022 (+2,8%), dopo l’ottimo 2021. Per quest’anno, la crescita sia dell’export che dell’import viene rivista al ribasso di circa 5 punti rispetto allo scenario di ottobre”. Lo stima il centro studi di Confindustria nel rapporto di primavera, sottolineando che “le esportazioni italiane di beni, previste in accelerazione nel 2023 riusciranno, comunque, nel biennio, a mantenersi in linea con il commercio mondiale”.

