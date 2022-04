Roma, 2 apr. (LaPresse) – “Il 2023 si chiuderà con 190 mila occupati in più rispetto al 2019, con un recupero pieno dopo la crisi profonda dovuta alla pandemia”. Lo stima Confindustria, nel report di primavere del Centro studi. L’effetto del Covid infatti, sottolinea, avrà un impatto sull’occupazione fino al 2023, anno in cui il mercato del lavoro potrebbe ripartire. Nello scenario che delinea Confindustria “l’occupazione (in termini di ULA) si contrarrà nella prima parte di quest’anno, durante la breve recessione tecnica, per poi tornare a crescere dall’estate 2022 e per tutto il 2023. Nel 2022 il numero di persone occupate è atteso crescere, mentre le ore pro-capite sarebbero quasi ferme in media d’anno, come risultato di un calo all’inizio e di un recupero successivo. Nel 2023, invece, ci sarà anche un allungamento degli orari, insieme a un ulteriore aumento degli occupati”.

