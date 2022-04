Roma, 2 apr. (LaPresse) – Anche nello scenario in cui le ostilità tra Russia e Ucraina dovessero chiudersi nei prossimi tre mesi, spaventano i numeri emersi dal rapporto ‘L’economia italiana alla prova del conflitto in Ucraina’, presentato dal centro studi di Confindustria. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in conferenza stampa. “Danno concretezza all’allarme crescente e purtroppo inascoltato lanciato da noi da qualche mese, prima delle guerra, quando a fine 2021 già si intravedevano segnali di rallentamento della crescita”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata