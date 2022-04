Roma, 2 apr. (LaPresse) – Di fronte alla crisi ucraina “abbiamo un duplice dovere: quello di lavorare per la pace e quello di fare la nostra parte con l’Alleanza Atlantica, con l’Occidente, con l’Europa, per porre fine ad un’aggressione militare inaccettabile”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un saluto al Congresso costituente di ‘Verde è Popolare’ di Gianfranco Rotondi.

